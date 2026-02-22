Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Милан — Парма, результат матча 22 февраля 2026, счет 0:1, 26-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» уступил «Парме» в 26-м туре Серии А, отставание от «Интера» достигло 10 очков
Комментарии

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Миланом» и «Пармой». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Пиччинини. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Парма
Парма
0:1 Тройло – 80'    

Полузащитник «россонери» Рубен Лофтус-Чик был заменён из-за травмы на 11-й минуте после столкновения с вратарём команды гостей Эдоардо Корви. Единственный гол в матче забил защитник «Пармы» Марьяно Тройло в конце встречи на 80-й минуте.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 26 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. «Парма» с 32 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре красно-чёрные сыграют с «Кремонезе» 1 марта. За два дня до этого «Парма» встретится с «Кальяри».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
