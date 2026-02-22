«Милан» уступил «Парме» в 26-м туре Серии А, отставание от «Интера» достигло 10 очков

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Миланом» и «Пармой». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Пиччинини. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Полузащитник «россонери» Рубен Лофтус-Чик был заменён из-за травмы на 11-й минуте после столкновения с вратарём команды гостей Эдоардо Корви. Единственный гол в матче забил защитник «Пармы» Марьяно Тройло в конце встречи на 80-й минуте.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 26 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. «Парма» с 32 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре красно-чёрные сыграют с «Кремонезе» 1 марта. За два дня до этого «Парма» встретится с «Кальяри».