«Парма» прервала беспроигрышную серию «Милана» из 24 матчей в Серии А

«Парма» обыграла «Милан» со счётом 1:0 во встрече 26-го тура итальянской Серии А. Тем самым «крестоносцы» прервали 24-матчевую беспроигрышную серию команды Массимилиано Аллегри в чемпионате Италии.

Предыдущее поражение миланский клуб потерпел в стартовом туре Серии А, на домашней арене уступив «Кремонезе» со счётом 1:2. С тех пор красно-чёрные одержали 15 побед и девять раз сыграли вничью в национальном чемпионате.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 26 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. В следующем туре «россонери» встретятся с «Кремонезе» 1 марта.