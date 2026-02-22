Скидки
Футбол

Игрок «Бенфики» Престианни оскорблён действиями Винисиуса из-за расистского скандала — AS

Игрок «Бенфики» Престианни оскорблён действиями Винисиуса из-за расистского скандала — AS
Комментарии

Нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни, обвинённый в расистских высказываниях в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, оскорблён поведением бразильского футболиста, сообщает AS.

Аргентинский форвард хотел собрать своих товарищей по команде перед воскресной тренировкой в Лиссабоне, чтобы извиниться за проблемы и повышенное внимание к клубу после инцидента. Однако Престианни настаивал в раздевалке, что не произносил никаких расистских оскорблений в адрес Винисиуса и заявил, что был очень оскорблён резкими обвинениями игрока «Реала», которые обернулись против аргентинца как в профессиональном, так и в социальном плане.

Во втором тайме игру Лиги чемпионов приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».

