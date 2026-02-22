Тренер «Арсенала» Артета: очень рад и горжусь тем, как мы подошли к игре с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:1).

«Очень рад и горжусь тем, как мы подошли к этой игре, это касается качества и инициативы, которые мы показали. В этом и кроется красота футбола. Если оглянуться на игру с «Вулверхэмптоном», то возникает вопрос: как мы могли тогда сыграть вничью? Я каждый день общаюсь с игроками и вижу, насколько сильно они хотят побеждать.

Виктор Дьёкереш провёл выдающийся матч. Каждую неделю он здорово себя проявляет, но сегодня он был просто невероятен. Эберечи Эзе в этой игре верил в свои силы, я очень рад за него. Он старается соответствовать нашим требованиям.

Это Премьер-лига, здесь все будут бороться до конца, 10 матчей в данном чемпионате — это очень долгий путь», — приводит слова Артеты BBC.