Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
01:15 Мск
Тренер «Арсенала» Артета: очень рад и горжусь тем, как мы подошли к игре с «Тоттенхэмом»

Тренер «Арсенала» Артета: очень рад и горжусь тем, как мы подошли к игре с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:1).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

«Очень рад и горжусь тем, как мы подошли к этой игре, это касается качества и инициативы, которые мы показали. В этом и кроется красота футбола. Если оглянуться на игру с «Вулверхэмптоном», то возникает вопрос: как мы могли тогда сыграть вничью? Я каждый день общаюсь с игроками и вижу, насколько сильно они хотят побеждать.

Виктор Дьёкереш провёл выдающийся матч. Каждую неделю он здорово себя проявляет, но сегодня он был просто невероятен. Эберечи Эзе в этой игре верил в свои силы, я очень рад за него. Он старается соответствовать нашим требованиям.

Это Премьер-лига, здесь все будут бороться до конца, 10 матчей в данном чемпионате — это очень долгий путь», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» не проиграл «Тоттенхэм Хотспур» в восьмом матче подряд
