«Какая реакция? Думаю, это нормально». Флик — о замене Ямаля в матче с «Леванте»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал замену форварда команды Ламина Ямаля в матче 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу над «Леванте» (3:0).

«Какая реакция? Думаю, это нормально. Смотрите, самое важное для меня — это то, как мы играли, что у нас есть игроки, которые заслуживают играть, такие как Руни Барджи. Он очень профессиональный игрок, когда он вышел на замену, сыграл хорошо. Я сосредоточен на этом», — приводит слова Флика Marca.

Ямаль покинул поле на 88-й минуте. Вместо него появился полузащитник Руни Барджи.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко. «Леванте» располагается на предпоследней, 19-й строчке, у команды в активе 18 очков.