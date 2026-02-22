Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Какая реакция? Думаю, это нормально». Флик — о замене Ямаля в матче с «Леванте»

«Какая реакция? Думаю, это нормально». Флик — о замене Ямаля в матче с «Леванте»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал замену форварда команды Ламина Ямаля в матче 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу над «Леванте» (3:0).

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Берналь – 4'     2:0 Ф. де Йонг – 32'     3:0 Лопес – 81'    

«Какая реакция? Думаю, это нормально. Смотрите, самое важное для меня — это то, как мы играли, что у нас есть игроки, которые заслуживают играть, такие как Руни Барджи. Он очень профессиональный игрок, когда он вышел на замену, сыграл хорошо. Я сосредоточен на этом», — приводит слова Флика Marca.

Ямаль покинул поле на 88-й минуте. Вместо него появился полузащитник Руни Барджи.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко. «Леванте» располагается на предпоследней, 19-й строчке, у команды в активе 18 очков.

Материалы по теме
«Важно вернуться на первое место». Флик — после победы «Барселоны» над «Леванте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android