«Милан» потерпел второе поражение в сезоне Серии А, первое было в 1-м туре

«Милан» уступил «Парме» со счётом 0:1 в матче 26-го тура итальянской Серии А. Это поражение стало вторым для красно-чёрных в нынешнем сезоне Серии А, команда Массимилиано Аллегри не проигрывала почти шесть месяцев.

Впервые «россонери» потерпели поражение в текущем сезоне чемпионата Италии в стартовом туре 23 августа, на домашней арене уступив «Кремонезе» со счётом 1:2. С того момента миланский клуб не проигрывал в 24 матчах Серии А кряду.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 26 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. В следующем туре «россонери» встретятся с «Кремонезе» 1 марта.