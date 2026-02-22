Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» потерпел второе поражение в сезоне Серии А, первое было в 1-м туре

«Милан» потерпел второе поражение в сезоне Серии А, первое было в 1-м туре
Комментарии

«Милан» уступил «Парме» со счётом 0:1 в матче 26-го тура итальянской Серии А. Это поражение стало вторым для красно-чёрных в нынешнем сезоне Серии А, команда Массимилиано Аллегри не проигрывала почти шесть месяцев.

Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Парма
Парма
0:1 Тройло – 80'    

Впервые «россонери» потерпели поражение в текущем сезоне чемпионата Италии в стартовом туре 23 августа, на домашней арене уступив «Кремонезе» со счётом 1:2. С того момента миланский клуб не проигрывал в 24 матчах Серии А кряду.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 26 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. В следующем туре «россонери» встретятся с «Кремонезе» 1 марта.

Материалы по теме
Паулу Фонсека: «Милан» должен был дать мне больше времени на изменение стиля игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android