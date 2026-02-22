Нападающий «Арсенала» Дьёкереш оценил свою игру в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:1). Футболист оформил дубль в этой игре.

«Был ли это лучший мой матч за команду к этому моменту? В каком-то смысле, думаю, это была очень хорошая игра [в моём исполнении]. С другой стороны, пожалуй, можно было сыграть и получше. Это была тяжёлая встреча, на поле мы сегодня здорово себя проявили», — приводит слова Дьёкереша BBC со ссылкой на Sky Sports.

После этой игры «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.