Главный тренер «Тоттенхэма» Тудор: мне не понравилось, как мы сыграли с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:4).

«Когда играешь дома, просто не можешь уходить в глухую оборону на весь матч, поэтому ты постоянно сохраняешь концентрацию, но не отбираешь мяч, тебе приходится бежать назад.

Нам было сложно найти подходящую систему игры, потому что хочется стремиться в атаку, но в такой ситуации всегда нужно думать об игроках, которые есть за спиной, потому что свободных футболистов нет. Конечно, это было непросто, мне не понравилось, как мы сыграли, но, возможно, это поможет понять, что нужно делать дальше», — приводит слова Тудора BBC со ссылкой на Sky Sports.