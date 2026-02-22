Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Тоттенхэма» Тудор: мне не понравилось, как мы сыграли с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Тудор: мне не понравилось, как мы сыграли с «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:4).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

«Когда играешь дома, просто не можешь уходить в глухую оборону на весь матч, поэтому ты постоянно сохраняешь концентрацию, но не отбираешь мяч, тебе приходится бежать назад.

Нам было сложно найти подходящую систему игры, потому что хочется стремиться в атаку, но в такой ситуации всегда нужно думать об игроках, которые есть за спиной, потому что свободных футболистов нет. Конечно, это было непросто, мне не понравилось, как мы сыграли, но, возможно, это поможет понять, что нужно делать дальше», — приводит слова Тудора BBC со ссылкой на Sky Sports.

Материалы по теме
«Арсенал» растоптал «Тоттенхэм». Но обсуждать будут скандальную отмена гола
«Арсенал» растоптал «Тоттенхэм». Но обсуждать будут скандальную отмена гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android