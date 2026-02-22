«Думал, что у нас медленно смотрят VAR». Аршавин — о матче «Црвены Звезды» с «Партизаном»

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 24-го тура чемпионата Сербии, в котором «Црвена Звезда» Деяна Станковича одержала победу над «Партизаном» (3:0).

«Црвена Звезда» была лучше. Мне кажется, что многое решил мяч, который команда забила в конце первого тайма. Заслуженная победа. Второй тайм получился скомканным. Думал, что у нас медленно смотрят VAR, но Сербия перещеголяла. Эта трансляция вернула меня во времена, когда я играл, потому что сейчас уже редко увидишь такой антураж», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Партизан» заработал 53 очка и располагается на второй строчке.