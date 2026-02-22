Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думал, что у нас медленно смотрят VAR». Аршавин — о матче «Црвены Звезды» с «Партизаном»

«Думал, что у нас медленно смотрят VAR». Аршавин — о матче «Црвены Звезды» с «Партизаном»
Комментарии

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 24-го тура чемпионата Сербии, в котором «Црвена Звезда» Деяна Станковича одержала победу над «Партизаном» (3:0).

Сербия — Суперлига . 24-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград
1:0 Костов – 45+5'     2:0 Арнаутович – 56'     3:0 Катаи – 77'    

«Црвена Звезда» была лучше. Мне кажется, что многое решил мяч, который команда забила в конце первого тайма. Заслуженная победа. Второй тайм получился скомканным. Думал, что у нас медленно смотрят VAR, но Сербия перещеголяла. Эта трансляция вернула меня во времена, когда я играл, потому что сейчас уже редко увидишь такой антураж», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Партизан» заработал 53 очка и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Фото
Болельщики устроили файер-шоу и подожгли трибуну на матче «Црвены Звезды» с «Партизаном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android