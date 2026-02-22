Тренер «Тоттенхэма» Тудор: уверен, что команда останется в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор полагает, что его команда сохранит прописку в английской Премьер-лиге по итогам текущего сезона. В 27-м туре чемпионата Англии «шпоры» уступили «Арсеналу» со счётом 1:4.

«Уверен ли я в том, что «Тоттенхэм» останется в АПЛ? Разумеется, я в этом уверен, поскольку считаю, что у нас играют хорошие футболисты, хотя и с плохими привычками. Это качественные игроки, никто не сможет сказать, что им не хватает мастерства. Нам нужно поработать над психологией и правильным настроем, чтобы хорошо начинать матчи.

Это, возможно, лучшая команда мира, так что начало не самое удачное. Посмотрим, что будет в следующее воскресенье», — приводит слова Тудора BBC со ссылкой на Sky Sports.