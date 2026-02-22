Скидки
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
01:15 Мск
Тудор – шестой тренер «Тоттенхэма», которого обыграл Артета

Комментарии

«Арсенал» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 4:1 в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым Игор Тудор стал шестым главным тренером «шпор», которого обыграл наставник «канониров» Микель Артета.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

Ранее испанский специалист, тренирующий «Арсенал», одерживал победу над «Тоттенхэмом», когда команду возглавляли Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту, Антонио Конте, Ангелос Постекоглу и Томас Франк.

После этой игры «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «шпоры» 1 марта на выезде встретятся с «Фулхэмом», «канониры» в тот же день примут «Челси».

