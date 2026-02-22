Тудор – шестой тренер «Тоттенхэма», которого обыграл Артета

«Арсенал» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 4:1 в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым Игор Тудор стал шестым главным тренером «шпор», которого обыграл наставник «канониров» Микель Артета.

Ранее испанский специалист, тренирующий «Арсенал», одерживал победу над «Тоттенхэмом», когда команду возглавляли Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту, Антонио Конте, Ангелос Постекоглу и Томас Франк.

После этой игры «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «шпоры» 1 марта на выезде встретятся с «Фулхэмом», «канониры» в тот же день примут «Челси».