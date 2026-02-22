18-летний Ямаль выиграл 100 матчей в составе «Барселоны»
18-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль одержал 100-ю победу в составе сине-гранатовых. Это случилось в матче 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонский клуб разгромил «Леванте» со счётом 3:0.
Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Берналь – 4' 2:0 Ф. де Йонг – 32' 3:0 Лопес – 81'
Футболист вышел в стартовом составе своей команды и отметился голевой передачей в моменте с третьим голом сине-гранатовых. Нападающий был заменён на 88-й минуте.
В нынешнем сезоне Ямаль провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 12 результативных передач.
После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко. «Леванте» располагается на предпоследней, 19-й строчке, у команды в активе 18 очков.
