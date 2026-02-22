Скидки
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
01:15 Мск
Тренер «Арсенала» Артета: для наших футболистов это не просто работа

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:1) высказался о настрое футболистов «канониров».

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

«Судя по тому, что я увидел до игры и во время неё, могу сказать, что для футболистов это не просто работа. Вы не почувствуете себя так просто из-за того, что на работе что-то не получилось, здесь же есть нечто большее. Это наша страсть, цель, к которой мы идём, она заключается в том, что мы любим делать, хоть порой это и приносит боль. Но это может быть и полезным, сегодня футбол показал нам: продолжай идти, ты победишь, несмотря ни на что. Продолжай идти. Если проиграешь — упадёшь. Продолжай свой путь, ведь он того стоит, особенно с теми людьми, которые у нас в клубе», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

