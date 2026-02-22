Скидки
Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» увеличился до пяти очков, у команды Гвардиолы матч в запасе

Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» увеличился до пяти очков, у команды Гвардиолы матч в запасе
Комментарии

«Арсенал» крупно обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (4:1) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» увеличили отрыв от «Манчестер Сити» в турнирной таблице до пяти очков.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

На данный момент «Арсенал» набрал 61 очко и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити», в активе которого 56 очков, занимает второе место. При этом «горожане» провели на один матч меньше.

Отметим, очная встреча команд в первом круге завершилась вничью со счётом 1:1. Главные претенденты на чемпионство АПЛ вновь сыграют друг с другом в 33-м туре чемпионата Англии. Игра пройдёт 18 апреля на стадионе «Этихад».

Турнирная таблица АПЛ
Новости. Футбол
