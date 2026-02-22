МЛС вынесла решение по Месси после инцидента в матче «Интер Майами» с «Лос-Анджелесом»

МЛС заявила, что нападающий Лионель Месси не нарушил правила лиги, когда последовал за судьями через дверь после поражения «Интер Майами» от «Лос-Анджелеса» (0:3) в матче 1-го тура регулярного сезона.

Лига провела проверку после того, как было опубликовано видео, на котором Месси предпринял попытку прорваться к судьям в подтрибунном помещении после матча.

На видео Луис Суарес пытается удержать Месси. Несмотря на попытки Суареса, Месси вырывается и исчезает за дверью. Восемь секунд спустя он появляется снова и идёт с другими игроками «Интер Майами» в раздевалку.

Представители МЛС сообщили, что дверь на видео не вела в судейскую раздевалку, и Месси не заходил в запрещённую зону. Проверка лиги не выявила нарушений, и дело, следовательно, закрыто.