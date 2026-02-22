МЛС вынесла решение по Месси после инцидента в матче «Интер Майами» с «Лос-Анджелесом»

МЛС заявила, что нападающий Лионель Месси не нарушил правила лиги, когда последовал за судьями через дверь после поражения «Интер Майами» от «Лос-Анджелеса» (0:3) в матче 1-го тура регулярного сезона.
Лига провела проверку после того, как было опубликовано видео, на котором Месси предпринял попытку прорваться к судьям в подтрибунном помещении после матча.
На видео Луис Суарес пытается удержать Месси. Несмотря на попытки Суареса, Месси вырывается и исчезает за дверью. Восемь секунд спустя он появляется снова и идёт с другими игроками «Интер Майами» в раздевалку.
Представители МЛС сообщили, что дверь на видео не вела в судейскую раздевалку, и Месси не заходил в запрещённую зону. Проверка лиги не выявила нарушений, и дело, следовательно, закрыто.
- 23 февраля 2026
-
01:01
-
00:52
-
00:50
-
00:49
-
00:41
-
00:40
-
00:20
-
00:13
-
00:12
- 22 февраля 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:51
-
23:48
-
23:43
-
23:25
-
23:24
-
23:24
-
23:12
-
23:04
-
22:56
-
22:52
-
22:43
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:38
-
21:32
-
21:18