Результаты матчей 23-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 22 февраля, завершился 23-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 23-го тура Бундеслиги:
20 февраля, пятница:
«Майнц» — «Гамбург» — 1:1.
21 февраля, суббота:
«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 2:3;
«Унион» — «Байер» — 1:0;
«Бавария» — «Айнтрахт» — 3:2;
«Кёльн» — «Хоффенхайм» — 2:2;
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд — 2:2.
22 февраля, воскресенье:
«Фрайбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 2:1;
«Санкт-Паули» — «Вердер» — 2:1;
«Хайденхайм» — «Штутгарт» — 3:3.
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набравшая 60 очков за 23 матча.