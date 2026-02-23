Скидки
Чемпионат Франции по футболу 2025/2026: результаты на 22 февраля, календарь, таблица

Результаты матчей 23-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
В воскресенье, 22 февраля, завершился 23-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 23-го тура Лиги 1:

20 февраля, пятница:

«Брест» — «Марсель» — 2:0.

21 февраля, суббота:

«Ланс» — «Монако» — 2:3;
«Тулуза» — «Париж» — 1:1;
«Пари Сен-Жермен» — «Метц» — 3:0.

22 февраля, воскресенье:

«Осер» — «Ренн» — 0:3;
«Нант» — «Гавр» — 2:0;
«Анже» — «Лилль» — 0:1;
«Ницца» — «Лорьян» — 3:3;
«Страсбург» — «Лион» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 54 очка за 23 матча. На второй строчке располагается «Ланс» с 52 очками. Тройку замыкает «Лион», в активе которого 45 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» разгромил «Метц» и возглавил таблицу Лиги 1, Матвей Сафонов отыграл «на ноль»
