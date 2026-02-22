Скидки
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
01:15 Мск
Тренер «Арсенала» Артета: мне понравилось отношение Саки к работе в матче с «Тоттенхэмом»

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего Букайо Саки в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:1).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

«Мне понравилось его отношение к работе, его действия на поле, как уверенно он играл с самого начала. Первая реакция Букайо была мгновенной: он хотел взять игру в свои руки, он действительно хотел сказать этим: «Я здесь». И это мне очень понравилось, он не забил, но участвовал в каждом эпизоде. Думаю, очень здорово себя проявил», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

«Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства.

Тренер «Арсенала» Артета: для наших футболистов это не просто работа
Комментарии
