Тренер «Арсенала» Артета: мне понравилось отношение Саки к работе в матче с «Тоттенхэмом»
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего Букайо Саки в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:1).
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32' 1:1 Коло Муани – 34' 1:2 Дьёкереш – 47' 1:3 Эзе – 61' 1:4 Дьёкереш – 90+4'
«Мне понравилось его отношение к работе, его действия на поле, как уверенно он играл с самого начала. Первая реакция Букайо была мгновенной: он хотел взять игру в свои руки, он действительно хотел сказать этим: «Я здесь». И это мне очень понравилось, он не забил, но участвовал в каждом эпизоде. Думаю, очень здорово себя проявил», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
«Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2026
-
01:01
-
00:52
-
00:50
-
00:49
-
00:41
-
00:40
-
00:20
-
00:13
-
00:12
- 22 февраля 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:51
-
23:48
-
23:43
-
23:25
-
23:24
-
23:24
-
23:12
-
23:04
-
22:56
-
22:52
-
22:43
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:38
-
21:32
-
21:18