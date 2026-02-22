Тренер «Арсенала» Артета: мне понравилось отношение Саки к работе в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего Букайо Саки в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:1).

«Мне понравилось его отношение к работе, его действия на поле, как уверенно он играл с самого начала. Первая реакция Букайо была мгновенной: он хотел взять игру в свои руки, он действительно хотел сказать этим: «Я здесь». И это мне очень понравилось, он не забил, но участвовал в каждом эпизоде. Думаю, очень здорово себя проявил», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

«Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства.