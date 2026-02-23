«Серия А — самая сложная лига в мире». Тренер «Милана» — после поражения от «Пармы»

Помощник главного тренера «Милана» Марко Ландуччи высказался после матча 26-го тура Серии А с «Пармой». Красно-чёрные уступили со счётом 0:1 и прервали 24-матчевую беспроигрышную серию.

«Конечно, мы не в восторге. «Парма» играла очень хорошо, но сегодня мяч просто не шёл в ворота. Мы хотели заработать три очка, так что, конечно, мы расстроены, но со вторника начнём всё сначала.

Считаю, что Серия А — самая сложная лига в мире, потому что она очень сбалансированная, в каждой игре есть скрытые опасности. Бывают матчи, которые складываются не в твою пользу. Сегодня Габбиа получил травму на разминке, и нам пришлось в последнюю минуту вносить изменения в состав, а потом Лофтус-Чик получил серьёзную травму. Вечер выдался не самым удачным», — приводит слова Ландуччи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, главный тренер миланцев Массимилиано Аллегри не принимал участие в матче из-за дисквалификации.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 26 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.