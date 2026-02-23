«Это как будто сон». Тэмми Абрахам — о возвращении в «Астон Виллу»

Нападающий «Астон Виллы» Тэмми Абрахам поделился впечатлениями от матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (1:1). Футболист забил гол в этой игре и спас свою команду от поражения.

«Это как будто сон: я вернулся и снова играю за эту команду. Рад здесь находиться и привносить дополнительную энергию. Мне нужно было постоянно находиться возле штрафной площади соперника, всегда быть готовым. К счастью, я смог забить гол на виду у лучших болельщиков в мире», — приводит слова Абрахама BBC.

«Астон Вилла» с 51 очком располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.