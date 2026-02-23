«Рома» разгромила «Кремонезе» и поднялась на третье место в таблице Серии А

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл Бриан Кристанте. Полузащитник хозяев поля отличился во втором тайме на 59-й минуте. Защитник римской команды Эван Н'Дика увеличил преимущество «Ромы» на 77-й минуте. На 86-й минуте хавбек римлян Никколо Пизилли сделал счёт разгромным.

После этой игры «Кремонезе» с 24 очками располагается на 16-й строчке высшего дивизиона итальянского первенства. «Рома» поднялась на третье место, в активе команды 50 очков.

В следующем туре римская команда встретится с «Ювентусом», «Кремонезе» примет «Милан». Обе встречи пройдут 1 марта.