Луис Энрике считает Сафонова стабильнее Шевалье в эмоциональном плане — L'Équipe

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает российского голкипера команды Матвея Сафонова более стабильным в эмоциональном плане по сравнению с другим вратарём парижского клуба Люкой Шевалье, сообщает L'Équipe.

Тренер оценивает вратарей не только по количеству сейвов, но и по настрою на важные матчи. Энрике заметил в Шевалье определённую эмоциональную уязвимость при управлении защитниками в играх с высокой интенсивностью, особенно в Лиге чемпионов. Специалист указывает на чрезмерное напряжение Шевалье и нервное общение с защитниками. В то время как Матвей Сафонов излучает хладнокровие и стабильность.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».