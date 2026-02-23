Скидки
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: в трудные моменты тебе нужна поддержка

Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер после матча 27-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0) высказался о критике болельщиков в свой адрес на фоне текущих результатов команды.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гессан – 90'    
Удаления: нет / Крейчи – 61'

«На самом деле, болельщики могут высказать своё мнение таким образом, поскольку у них нет возможности обратиться напрямую, поэтому всё в порядке. Каждый имеет право высказывать точку зрению, меня неоднократно и хвалили. С другой стороны, я всегда буду говорить, что думаю, ведь всегда так делаю, поскольку уважаю каждого. Всё нормально.

Болельщики выражают своё мнение через баннеры, ведь сделать это другим путём сложно. Важно, что они поддерживали команду. С другой стороны, и это, опять же, не критика в адрес болельщиков, не неуважение, это просто моё мнение. Я так часто говорил, что в жизни, не только в футболе, в трудные моменты тебе нужна поддержка», — приводит слова Гласнера talkSPORT.

Ранее во время встречи Лиги конференций со «Зриньски» (1:1) фанаты «стекольщиков» скандировали в адрес специалиста: «Тебя уволят утром!» Во время игры с «волками» болельщики лондонской команды выразили свою позицию с помощью баннера, на котором было сказано: «Возможности упущены — руководство некомпетентно, болельщиков не уважают — время Гласнера прошло». До этого со «стекольщиками» австриец выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

