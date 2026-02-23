«Страсбург» победил «Лион» в матче 23-го тура Лиги 1

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке (Амьен, Франция). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Страсбурга» Мартиаль Годо на 37-й минуте. На 52-й минуте форвард Диегу Морейра удвоил преимущество хозяев. Через семь минут полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо сократил разрыв в счёте. Последний мяч в игре забил форвард хозяев Хоакин Паничелли, реализовавший пенальти на 83-й минуте. Окончательный счёт в матче — 3:1.

После 23 матчей французского чемпионата «Лион» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Страсбург» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 34 очка.

В следующем туре «Страсбург» на своём поле сыграет с «Лансом» 27 февраля, а «Лион» на выезде встретится с «Марселем» 1 марта.