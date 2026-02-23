Скидки
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Страсбург — Лион, результат матча 22 февраля 2026, счёт 3:1, 23-й тур Лиги 1 2025/2026

«Страсбург» победил «Лион» в матче 23-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке (Амьен, Франция). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
1:0 Годо – 37'     2:0 Морейра – 52'     2:1 Толиссо – 59'     3:1 Паничелли – 83'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Страсбурга» Мартиаль Годо на 37-й минуте. На 52-й минуте форвард Диегу Морейра удвоил преимущество хозяев. Через семь минут полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо сократил разрыв в счёте. Последний мяч в игре забил форвард хозяев Хоакин Паничелли, реализовавший пенальти на 83-й минуте. Окончательный счёт в матче — 3:1.

После 23 матчей французского чемпионата «Лион» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Страсбург» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 34 очка.

В следующем туре «Страсбург» на своём поле сыграет с «Лансом» 27 февраля, а «Лион» на выезде встретится с «Марселем» 1 марта.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
