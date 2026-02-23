Скидки
Футбол

Жоау Канселу высказался о «Барселоне» и своей физической готовности

Жоау Канселу высказался о «Барселоне» и своей физической готовности
Защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался о клубе и своей физической готовности после перехода из «Аль-Хиляля».

«Когда я перешёл в «Барселону» из «Аль-Хиляля», был не в лучшей форме, физически не был на том же уровне, что и мои товарищи по команде.

Сейчас я постепенно возвращаюсь на прежний высокий уровень. Флик очень требователен, как и сам клуб в целом… Мне это нравится», — приводит слова Канселу журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

«Барселона» объявила о переходе Канселу из «Аль-Хиляля» на правах аренды 13 января. Ранее футболист уже играл за «Барселону».

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко.

