Футбол

Вильярреал — Валенсия, результат матча 22 февраля 2026, счёт 2:1, 25-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Вильярреал» победил «Валенсию» и вышел на третье место в таблице Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Рамазани – 27'     1:1 Комесанья – 31'     2:1 Гейе – 45+6'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Валенсии» Ларджи Рамазани, реализовав пенальти на 27-й минуте. Через четыре минуты полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья сравнял счёт, а в добавленное к первому тайму время Пап Гейе вывел хозяев вперёд, забив 11-метровый. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 25 матчей испанского чемпионата «Вильярреал» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 15-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «Вильярреал» на выезде сыграет с «Барселоной» 28 февраля, а «Валенсия» на день позже встретится с «Осасуной».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
