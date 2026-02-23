«Вильярреал» победил «Валенсию» и вышел на третье место в таблице Ла Лиги

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Валенсии» Ларджи Рамазани, реализовав пенальти на 27-й минуте. Через четыре минуты полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья сравнял счёт, а в добавленное к первому тайму время Пап Гейе вывел хозяев вперёд, забив 11-метровый. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 25 матчей испанского чемпионата «Вильярреал» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 15-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «Вильярреал» на выезде сыграет с «Барселоной» 28 февраля, а «Валенсия» на день позже встретится с «Осасуной».