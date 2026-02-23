«Нетфликс отдыхает». Генич отреагировал на фильм «Краснодар». Путь к чемпионству»

Футбольный комментатор и спортивный журналист Константин Генич поделился эмоциями от премьеры фильма «Краснодар». Путь к чемпионству». Пресс-служба действующих чемпионов России опубликовала работу 22 февраля в честь 18-летия клуба. Команда была основана в 2008 году.

«Шикарный фильм. Съемка, озвучка, диалоги, внутрянка… Нетфликс отдыхает. Серьезно. Очень крутой продукт. Посмотрел с огромным удовольствием! С днём рождения ФК «Краснодар»!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золотые медали чемпионата России. За 12 туров до конца текущего сезона команда с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Зенит» на одно очко.