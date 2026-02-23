Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нетфликс отдыхает». Генич отреагировал на фильм «Краснодар». Путь к чемпионству»

«Нетфликс отдыхает». Генич отреагировал на фильм «Краснодар». Путь к чемпионству»
Комментарии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Константин Генич поделился эмоциями от премьеры фильма «Краснодар». Путь к чемпионству». Пресс-служба действующих чемпионов России опубликовала работу 22 февраля в честь 18-летия клуба. Команда была основана в 2008 году.

«Шикарный фильм. Съемка, озвучка, диалоги, внутрянка… Нетфликс отдыхает. Серьезно. Очень крутой продукт. Посмотрел с огромным удовольствием! С днём рождения ФК «Краснодар»!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золотые медали чемпионата России. За 12 туров до конца текущего сезона команда с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Зенит» на одно очко.

Материалы по теме
Сафонов поздравил «Краснодар» с днём рождения и подробно вспомнил свою карьеру в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android