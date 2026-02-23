L'Équipe: Шевалье видит, что его судьба в «ПСЖ» зависит от Сафонова

Авторитетное французское издание L'Équipe поделилось мнением о конкуренции Люка Шевалье с россиянином Матвеем Сафоновым в «ПСЖ».

«Не факт, что Луис Энрике снова даст ему долгосрочный шанс. Если он ещё может сыграть в матчах Лиги 1, которые стоят между играми Лиги чемпионов, то теперь Шевалье видит, что его судьба в «ПСЖ» во многом зависит от Сафонова. Россиянин, помимо своих подвигов в Межконтинентальном кубке, не разочаровал. Объективно сложно поставить ему в вину хотя бы один пропущенный гол с момента, как он стал первым номером», — говорится в статье L'Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». На счету Шевалье в нынешнем сезоне 26 игр во всех турнирах, в которых он пропустил 28 голов.