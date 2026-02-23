«Судейская проблема». Журавель — о разгромной победе «Арсенала» в дерби с «Тоттенхэмом»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о результате матча 27-го тура английской Премьер-лиги, в рамках которого в лондонском дерби «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм Хотспур» (4:1).

«Для кого-то матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» сведётся к артистизму Габриэля, который дорисовал падение. А так, стало быть, 2:2 и кто его знает. Но проблема тут исключительно судейская. Конечно, голы из-за такого минимального касания нельзя отменять. И странно, что ВАР не позвал судью на пересмотр. Но для меня очевидно, что «Арсенал» так или иначе выиграл бы этот матч. Повод для упрёка тут в том, что столь разобранную команду без половины состава «Арсенал» обыгрывает с оговорками. Вы скажете, это же дерби. Всё так, но сейчас расклад сил слишком несопоставим, чтобы дарить «Тоттенхэму» шансы. Впрочем, по факту финального счёта это повторение безоговорочного первого круга. «Арсеналу» нужно срочно сбрасывать эту лишнюю скованность, перестать пропускать дешёвые голы и спокойнее реализовывать свой класс», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

После этой игры «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.