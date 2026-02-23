Скидки
Футбол

Сперцян раскрыл, какая была реакция у игроков «Краснодара» на болезнь Галицкого

Сперцян раскрыл, какая была реакция у игроков «Краснодара» на болезнь Галицкого
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о состоянии здоровья президента «быков» Сергея Галицкого, а также рассказал, как в команде восприняли новость о болезни владельца клуба.

«Его долгое время не было здесь, на базе. Конечно, мы начали задавать вопросы, спрашивать, что случилось. В один момент нам сказали. Был шок. Внутри, с ребятами, мы, конечно, обсуждали и молились. Дай бог, чтобы… У этого человека всё должно быть хорошо. То, что он для нас сделал… Я бы сказал, это отец для нас», — сказал Сперцян в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

Ранее в СМИ сообщалось, что у Галицкого рецидив раковой опухоли, врачи поставили владельцу «Краснодара» неутешительный диагноз.

«Нетфликс отдыхает». Генич отреагировал на фильм «Краснодар». Путь к чемпионству»
