Велес Сарсфилд — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в финале Кубка Легенд с ЦСКА

Комментарии

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату финала Кубка Легенд, где красно-белые в решающем матче уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти (4:4, 3:2 пен.).

«Спартак» стал серебряным призёром Кубка Легенд. В финале красно-белые в серии пенальти проиграли ЦСКА», — написано в канале группировки.

Лучшим игроком финального матча был признан защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Отметим, что третье место в турнире заняли легенды московского «Динамо», которые в матче за бронзу одолели ветеранов санкт-петербургского «Зенита» (11:5).

Комментарии
