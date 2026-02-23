Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк высказался о крупном поражении ветеранов «Зенита» от «Динамо» на Кубке Легенд

Погребняк высказался о крупном поражении ветеранов «Зенита» от «Динамо» на Кубке Легенд
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк, выступавший за команду ветеранов сине-бело-голубых на Кубке Легенд, поделился эмоциями от поражения в матче за третье место на соревновании с другой бывшей командой — московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:11. Погребняк в ней отметился двумя забитыми мячами.

«Ну и матч! Забираем командой четвёртое место. С «Зырей» (Константин Зырянов. — Прим. «Чемпионата») забили голешники», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Отметим, что победу в турнире одержали легенды московского ЦСКА, которые в матче за золото одолели в серии послематчевых пенальти ветеранов «Спартака» (4:4, 3:2 пен.). В Кубке Легенд принимают участие футболисты, игравшие в чемпионате России в первой четверти XXI века.

Материалы по теме
«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в финале Кубка Легенд с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android