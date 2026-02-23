Губерниев высказался о беспорядках в Мексике на фоне предстоящего ЧМ-2026 по футболу

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на протесты в Мексике, упомянув предстоящий чемпионат мира по футболу 2026 года.
«Судя по событиям в Мексике, страна сейчас уверенно готова принять ЧМ по футболу….» — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.
В ряде городов Мексики вспыхнули протесты после информации о возможной ликвидации лидера наркокартеля Немесио Осегеры Сервантеса.
Отметим, что Мексика является одной из трёх стран, в которой пройдут матчи чемпионата мира по футболу – 2026. Также игры турнира примут США и Канада. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля.