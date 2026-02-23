Плеттенберг поделился инсайдом на тему возможного трансфера Кейна в «Барселону»

Информация о возможном летнем переходе нападающего «Баварии» Гарри Кейна в «Барселону» не подтверждается. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По его данным, независимо от того, кто возглавит «Барселону», вариант с трансфером английского форварда на данный момент не рассматривается и не выглядит реалистичным. Ранее в прессе появлялись слухи о якобы имевших место контактах со стороны одного из кандидатов на пост президента «Барселоны» — Хавьера Вилахоаны.

Сам Кейн отреагировал на эти сообщения спокойно. Он заявил, что ничего об этом не слышал, а его отец и брат также не владеют подобной информацией. Кроме того, футболист подчеркнул, что полностью доволен своим положением в «Баварии».

Тем временем в «Баварии» настроены продлить сотрудничество с нападающим — речь идёт о новом контракте до 2028 или 2029 года. Сообщается, что предварительные обсуждения уже прошли, а сам игрок открыт к подписанию обновлённого соглашения.

