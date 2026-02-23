Престианни принёс извинения партнёрам по «Бенфике» за скандал с Винисиусом в ЛЧ

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни прокомментировал обвинения в расизме, которые во время матча Лиги чемпионов прозвучали со стороны вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Эпизод произошёл в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала, где «Реал» одержал победу со счётом 1:0. В одном из моментов встречи Винисиус обратился к главному арбитру Франсуа Летексье, заявив, что аргентинец якобы назвал его «обезьяной». Сообщалось, что во время разговора Престианни прикрывал рот футболкой, из-за чего было трудно понять, что именно он сказал.

В УЕФА уже инициировали разбирательство по данному инциденту.

Как передаёт Record, после одной из тренировок Престианни, как и планировал, принёс извинения партнёрам по «Бенфике» за резонанс, возникший после игры. При этом футболист категорически отвергает обвинения в расистских высказываниях в адрес бразильского игрока.

По словам вингера, обвинения не имеют под собой оснований, а сама ситуация негативно отразилась на нём как в профессиональном плане, так и в личной жизни.

