Престианни принёс извинения партнёрам по «Бенфике» за скандал с Винисиусом в ЛЧ

Престианни принёс извинения партнёрам по «Бенфике» за скандал с Винисиусом в ЛЧ
Комментарии

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни прокомментировал обвинения в расизме, которые во время матча Лиги чемпионов прозвучали со стороны вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Эпизод произошёл в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала, где «Реал» одержал победу со счётом 1:0. В одном из моментов встречи Винисиус обратился к главному арбитру Франсуа Летексье, заявив, что аргентинец якобы назвал его «обезьяной». Сообщалось, что во время разговора Престианни прикрывал рот футболкой, из-за чего было трудно понять, что именно он сказал.

В УЕФА уже инициировали разбирательство по данному инциденту.

Как передаёт Record, после одной из тренировок Престианни, как и планировал, принёс извинения партнёрам по «Бенфике» за резонанс, возникший после игры. При этом футболист категорически отвергает обвинения в расистских высказываниях в адрес бразильского игрока.

По словам вингера, обвинения не имеют под собой оснований, а сама ситуация негативно отразилась на нём как в профессиональном плане, так и в личной жизни.

