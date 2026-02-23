Тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление по травме Флориана Вирца

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с Флорианом Вирцем после выездного матча АПЛ с «Ноттингем Форест».

«Мы не считаем, что это серьёзная травма, но он чувствовал спину во время разминки слишком сильно, чтобы начинать матч.

Он не мог быть готов на 100%, даже близко к этому. После шести-семи месяцев в этой лиге он уже понимает: насколько бы хорошим ты ни был с мячом, на этом уровне нужно быть готовым на 100%. Потому мы решили не рисковать.

Мы надеемся и ожидаем, что он сможет присоединиться к команде уже на следующей неделе, но в футболе всегда сложно прогнозировать точное развитие событий», – подытожил Слот, слова из интервью которого приводит сайт клуба.

Встреча завершилась победой «красных» со счётом 1:0. Вирц изначально был включён в стартовый состав, однако перед началом игры его заменил Кёртис Джонс. Во время разминки немецкий полузащитник почувствовал дискомфорт в спине, из-за чего тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

