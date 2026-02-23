Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление по травме Флориана Вирца

Тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление по травме Флориана Вирца
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с Флорианом Вирцем после выездного матча АПЛ с «Ноттингем Форест».

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 90+7'    

«Мы не считаем, что это серьёзная травма, но он чувствовал спину во время разминки слишком сильно, чтобы начинать матч.

Он не мог быть готов на 100%, даже близко к этому. После шести-семи месяцев в этой лиге он уже понимает: насколько бы хорошим ты ни был с мячом, на этом уровне нужно быть готовым на 100%. Потому мы решили не рисковать.

Мы надеемся и ожидаем, что он сможет присоединиться к команде уже на следующей неделе, но в футболе всегда сложно прогнозировать точное развитие событий», – подытожил Слот, слова из интервью которого приводит сайт клуба.

Встреча завершилась победой «красных» со счётом 1:0. Вирц изначально был включён в стартовый состав, однако перед началом игры его заменил Кёртис Джонс. Во время разминки немецкий полузащитник почувствовал дискомфорт в спине, из-за чего тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

Материалы по теме
Сумасшедшее добавленное время «Ливерпуля». Отмена гола Мак Аллистера его не остановила
Сумасшедшее добавленное время «Ливерпуля». Отмена гола Мак Аллистера его не остановила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android