Абдукодир Хусанов стал самым быстрым центральным защитником в текущей Лиге чемпионов

Международный центр спортивных исследований футбола CIES опубликовал рейтинг максимальной скорости игроков на пяти основных позициях в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Лучший показатель среди центральных защитников продемонстрировал футболист «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов — 35,80 км/ч. Этот результат стал самым высоким в его категории.

Также в список вошёл защитник «ПСЖ» Илья Забарный. Он занял 14-е место среди центральных защитников с максимальной скоростью 33,48 км/ч.

Лучшим же по скорости из числа игроков на всех позициях стал нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон. По данным CIES, футболист смог развить скорость 37,92 км/ч.

