Дьёкереш — лучший игрок «Арсенала» в текущем сезоне по системе «гол+пас»
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш стал одним из главных героев выездного матча 27-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», в котором «канониры» одержали уверенную победу со счётом 4:1.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32' 1:1 Коло Муани – 34' 1:2 Дьёкереш – 47' 1:3 Эзе – 61' 1:4 Дьёкереш – 90+4'
27-летний швед оформил дубль, внеся ключевой вклад в успех своей команды.
В нынешнем сезоне на счету форварда уже 15 забитых мячей и две результативные передачи. С 17 очками по системе «гол+пас» Дьёкереш является самым продуктивным игроком «Арсенала» в текущей кампании. Второе место в этом списке занимает Леандро Троссард — на его счету 14 очков, столько же у бразильского вингера Габриэла Мартинелли.
