«Боец и мужик с характером!» Данилов сравнил Баринова с Вернблумом

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов сравнил опорников Дмитрия Баринова, недавно пополнившего состав клуба, и легендарного для армейцев Понтуса Вернблума.

– Какое первое впечатление произвёл Дмитрий Баринов?

– Баринов – боец и мужик с характером! Всё по-футбольному (улыбается). Мне на поле тоже подсказывает, как и всем, независимо от возраста.

– Можно ли назвать Баринова русским Понтусом Вернблумом в ЦСКА?

– Да, они похожи. Оба схожи по вступлению в единоборства на поле, – сказал Данилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, в первом матче после возобновления сезона в РПЛ ЦСКА сыграет с «Ахматом» на выезде 1 марта.

