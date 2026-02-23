Скидки
Защитник ЦСКА Данилов: очень круто играть с Игорем Владимировичем в одной команде!

Защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов высказался о том, как ему играется в одной команде с ветераном Игорем Акинфеевым.

– Уже были фирменные шутки от Акинфеева в твой адрес?
– Да, иногда по-доброму подшучивает. Сказал: «Наконец-то здоровяк на стандартах появился» (улыбается). Я посмеялся. Очень круто, что играю с Игорем Владимировичем в одной команде, – сказал Данилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, в первом матче после возобновления сезона в РПЛ ЦСКА сыграет с «Ахматом» на выезде 1 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА

