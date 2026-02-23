Скидки
Мохамед Салах установил личный антирекорд девятилетней карьеры в «Ливерпуле»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не может отметиться забитым мячом в чемпионате Англии уже девять матчей подряд.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 90+7'    

Последний раз египтянин забивал в АПЛ 1 ноября в матче с «Астон Виллой» (2:0).

Эта безголевая серия стала самой продолжительной для Салаха с момента его выступлений за «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

Напомним, вчера «Ливерпуль» играл выездной матч АПЛ с «Ноттингем Форест», в котором с трудом добыл победу на последних секундах встречи. Салах вышел на поле в стартовом составе, однако забить ему не удалось. В нынешнем сезоне Салах провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

«Мо по-прежнему лидер, важно, чтобы он был с нами». Ван Дейк — о Салахе
