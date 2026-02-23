Скидки
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за того, что проиграл конкуренцию Матвею Сафонову

Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за того, что проиграл конкуренцию Матвею Сафонову
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может лишиться места в составе сборной Франции по футболу, сообщает L'Equipe.

По информации источника, тренерский штаб «трёхцветных» во главе с Дидье Дешамом обеспокоен тем, что Шевалье лишился регулярной игровой практики. В последних четырёх турах Лиги 1 место в воротах «ПСЖ» занимает россиянин Матвей Сафонов.

Если ситуация с игровой занятостью Шевалье не изменится, его, вероятно, не включат в состав сборной на чемпионат мира ‑ 2026. Ассистенты Дешама уже начали рассматривать альтернативные варианты на позицию вратаря.

В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний Шевалье провёл 17 матчей и пропустил 13 голов.

Сафонов ответил на вопрос о конкуренции с Шевалье в «ПСЖ»

