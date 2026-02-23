Скидки
Федерация футбола Румынии сделала заявление о будущем Луческу на фоне проблем со здоровьем

Федерация футбола Румынии официально подтвердила, что главный тренер сборной Мирча Луческу лично возглавит команду в мартовских матчах плей-офф отбора на ЧМ‑2026 и будет находиться на скамье запасных.

Такое решение стало возможным после медицинских обследований в клинике Брюсселя, которые показали, что состояние здоровья специалиста позволяет ему полноценно исполнять обязанности тренера. После консультаций с руководством Луческу подтвердил готовность работать с командой в этот важный период.

В марте сборная Румынии сыграет в плей-офф против Турции, а в случае победы встретится с победителем пары Словакия – Косово. Оба матча пройдут на выезде.

«Чемпионат» определил лучших футболистов среди студентов

