В матчах с участием «Ливерпуля» установлен рекорд АПЛ по голам на 90+ минуте

«Ливерпуль» одержал победу над «Ноттингем Форест» в гостевом матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Единственный мяч на 90+7-й минуте забил полузащитник Алексис Мак Аллистер.

Как сообщает Opta Sport, в матчах с участием «Ливерпуля» в сезоне‑2025/2026 семь победных голов были забиты на 90-й минуте или позже: три из них — игроками «Ливерпуля», четыре — их соперниками. Это наибольшее количество подобных голов для одной команды за один сезон в истории соревнования.

После этой игры «Ливерпуль» с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 27 очками располагается на 17-й строчке.