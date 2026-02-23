Скидки
В матчах с участием «Ливерпуля» установлен рекорд АПЛ по голам на 90+ минуте

Комментарии

«Ливерпуль» одержал победу над «Ноттингем Форест» в гостевом матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Единственный мяч на 90+7-й минуте забил полузащитник Алексис Мак Аллистер.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 90+7'    

Как сообщает Opta Sport, в матчах с участием «Ливерпуля» в сезоне‑2025/2026 семь победных голов были забиты на 90-й минуте или позже: три из них — игроками «Ливерпуля», четыре — их соперниками. Это наибольшее количество подобных голов для одной команды за один сезон в истории соревнования.

После этой игры «Ливерпуль» с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 27 очками располагается на 17-й строчке.

