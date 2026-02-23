«Неуклюжий, неуверенный». Во Франции сообщили, что Забарный разочаровал «ПСЖ»

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный пока не оправдывает ожиданий, которые возлагались на него после летнего перехода из «Борнмута», сообщает Le Figaro.

«Забарный не внушает особого доверия, когда его начинают выпускать на поле чаще. Неуклюжий, неуверенный, иногда лишённый ловкости, он не ошеломляет в работе с мячом, не особо доминирует в верховой борьбе или единоборствах», — отмечает издание.

В материале подчёркивается, что украинец своей игрой разочаровал руководство «ПСЖ», а его основной конкурент за место в стартовом составе, Маркиньос, может чувствовать себя спокойно, поскольку Забарный не сумел воспользоваться предоставленным шансом.

