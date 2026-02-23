Скидки
Инсайдеры сообщили имя нового тренера, который сменит Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Инсайдеры сообщили имя нового тренера, который сменит Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити»
Комментарии

По информации инсайдеров Topskills Sports UK, Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити» после ухода Хосепа Гвардиолы в конце сезона.

Клуб подготовил для итальянского специалиста пятилетний контракт, который планируется подписать сразу после завершения каденции испанца. Сообщается, что именно Гвардиола рекомендовал Мареску руководству клуба, считая его идеальным преемником.

Ранее бывший наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска принял решение отказаться от выплаты неустойки после своего ухода из команды.

Недавно Фабрицио Романо также сообщал, что Мареска — вариант номер один на место Гвардиолы в «Ман Сити». Контракт испанца рассчитан с клубом до конца следующего сезона, но, по сообщениям СМИ, есть большая вероятность ухода Гвардиолы уже грядущим летом.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» увеличился до пяти очков, у команды Гвардиолы матч в запасе
