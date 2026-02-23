Скидки
Игнашевич прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» в финале Кубка Легенд

Комментарии

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич отреагировал на победу команды ветеранов армейцев в финале Кубка Легенд, где в соперниках был московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 4:4 (3:2 пен.).

«У меня теперь много свободного времени! Могу совершенствовать то, что не получалось в бытность футболистом. Теперь получается что-то новенькое на поле. Конечно, мне приятно было встретиться со спартаковцами в финале турнира. «Спартак» — это принципиальный соперник для всех армейцев. Нам немножко повезло сегодня. В целом турнир очень классный. Приятно было увидеться со всеми ребятами и снова сыграть вместе. Большое спасибо всем организаторам, что делают такие турниры», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

По итогам турнира Игнашевич был признан лучшим футболистом.

Комментарии
