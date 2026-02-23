Григорян назвал самый громкий трансфер этой зимы в РПЛ

Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался о трансферах зимнего окна в Российской Премьер-Лиге, назвав самую громкую сделку.

«Самый громкий трансфер — переход Дмитрия Баринова в ЦСКА. Этот футболист был знаковым игроком для «Локомотива», но и для ЦСКА его появление очень значимо. Армейцы давно нуждались в классном опорнике. Как вдруг им удалось приобрести одного из лучших российских опорных полузащитников! Причём в последнем сезоне он раскрылся как некий свободный художник. Мне даже сложно сейчас определить его амплуа. Думаю, «Локомотив» уже жалеет, что не смог договориться с Бариновым», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.