«Одно из самых крупных ограблений, которые я видел». Каррагер критикует звёзд «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника Коди Гакпо и нападающего Мохамеда Салаха после матча 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы одержали победу над «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

«Одно из самых крупных ограблений, которые я видел в Премьер-лиге в этом сезоне, это правда. Рио Нгумоа вышел на поле на 77-й минуте, и за 15 минут он сделал больше, чем Гакпо и Салах за весь матч. Этот парень изменил ход игры. Ему нужно начинать выходить в стартовом составе прямо сейчас. Он действительно настолько хорош», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 27 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» заработал 27 очков и располагается на 17-й строчке.