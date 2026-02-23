«Спартак» — «Елимай»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 23 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Елимай» из Казахстана. Команды проведут игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча пройдёт в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В субботу, 21 февраля, московский «Спартак» проводил товарищеский матч с «Ростовом» и одержал убедительную победу со счётом 5:2. В 1-м туре чемпионата России после зимней паузы красно-белым предстоит встретиться с «Сочи» 1 марта.

После 18 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.