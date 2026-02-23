Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Елимай»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:00 мск

«Спартак» — «Елимай»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:00 мск
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Елимай» из Казахстана. Команды проведут игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча пройдёт в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Елимай
Семей, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В субботу, 21 февраля, московский «Спартак» проводил товарищеский матч с «Ростовом» и одержал убедительную победу со счётом 5:2. В 1-м туре чемпионата России после зимней паузы красно-белым предстоит встретиться с «Сочи» 1 марта.

После 18 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Саусь обратился к болельщикам после дебютного гола за «Спартак» в матче с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android